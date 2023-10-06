В Донецкой области оккупанты "приговорили" к 24 годам заключения украинского военнопленного

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Оккупанты утверждают, что 32-летний военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Алим Ткачук признан виновным в убийстве на идеологической почве и "жестоком обращении с гражданскими на оккупированной территории". С учетом того, что россияне захватили Мариуполь в мае, под "оккупированными" очевидно подразумеваются территории, которые в тот момент контролировали ВСУ.

"В суде было установлено, что с 25 по 27 марта 2022 года Ткачук находился в Мариуполе на боевой позиции "Фортеця". Из-за радиосвязи Ткачук отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина Сибиряка. Выполняя его приказ, военнослужащий с позывным "Топер" расстрелял мужчину из автомата, убив на месте", – пишут пропагандисты.