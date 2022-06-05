Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к московскому патриархату", - подчеркнул он.

В частности, 4 июня в результате российского обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. В самом городе, где расположены три памятника архитектуры и культуры, кафиры повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов.

"Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена - иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов!" – подчеркнул Павел Кириленко.

8 мая оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области.

4 июня от российских обстрелов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП.

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