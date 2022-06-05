В Донецкой области оккупанты повредили или разрушили 43 религиозных сооружения за время полномасштабной войны
В Донецкой области с 24 февраля оккупанты повредили или разрушили по меньшей мере 43 религиозных сооружения, большинство из которых принадлежало к УПЦ МП
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к московскому патриархату", - подчеркнул он.
В частности, 4 июня в результате российского обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. В самом городе, где расположены три памятника архитектуры и культуры, кафиры повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов.
"Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена - иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов!" – подчеркнул Павел Кириленко.
- 8 мая оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области.
- 4 июня от российских обстрелов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП.
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