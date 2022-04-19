В Донецкой области оккупанты попытались пойти в наступление около Авдеевки, но ВСУ их остановили, а в результате обстрелов погиб человек, повреждены дома и водопровод, - глава ОВА
Россияне обстреливают Марьинское, Очеретинское и Авдеевское направления, в результате чего погиб гражданский человек, повреждены несколько домов, обесточены села и перебит газопровод
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Россияне продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях", – отметил он.
В Очеретинской общине обесточены несколько сел, а возобновить электроснабжение сейчас нет возможности.
"Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление - обе попытки остановили Вооруженные силы Украины. В результате артобстрелов погиб один гражданский лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод", - рассказал Павел Кириленко.
Обстрелы также продолжаются в Марьинском и Торецком обществе. В Торецке проводят эвакуацию гражданских и завозят гуманитарную помощь. Ответственные службы возобновляют электро- и газоснабжение.
"Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Все преступления русской армии тщательно документируем!" – подчеркнул глава ОВА.
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