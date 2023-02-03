В Донецкой области оккупанты планируют отдать пустое жилье солдатам РФ и коллаборантам, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Бесхозяйственное имущество", а именно так россияне называют пустые дома тех, кто выехал из региона из-за оккупации, с 1 мая планируется передать "солдатам ВС РФ" и коллаборантам, потерявшим имущество из-за агрессии Москвы. Сейчас оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитим захват имущества. Однако еще раз заметим, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и являются просто очередным международным преступлением", - пишет ЦНС.