В Донецкой области оккупанты обстреляли водопровод: без воды остались 11 населенных пунктов
В Донецкой области россияне повредили Второй Донецкий водопровод и оставили без воды 11 городов, специалисты не могут осмотреть его из-за обстрелов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.
"Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов оказались без воды. Это следствие повреждения Второго Донецкого водопровода", - отметил он.
Специалисты Воды Донбасса уехали, чтобы выяснить причину и место повреждения, но попали под обстрел и были вынуждены укрыться в безопасном месте.
"Стремимся восстановить водоснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от оперативной военной обстановки", - подчеркнул Павел Кириленко.
- 26 мая российские военные убили 5 мирных жителей Донецкой области.
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