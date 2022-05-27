Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.

"Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов оказались без воды. Это следствие повреждения Второго Донецкого водопровода", - отметил он.

Специалисты Воды Донбасса уехали, чтобы выяснить причину и место повреждения, но попали под обстрел и были вынуждены укрыться в безопасном месте.

"Стремимся восстановить водоснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от оперативной военной обстановки", - подчеркнул Павел Кириленко.

26 мая российские военные убили 5 мирных жителей Донецкой области.

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