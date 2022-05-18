Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Сообщается, что в ночь на 18 мая россияне обстреляли фосфорными боеприпасами Авдеевскую школу №1.

По словам ОГА, учебное заведение было полностью разрушено, здание сгорело дотла. По предварительной информации, в школе на момент обстрела находились только дежурные, им удалось спастись. Жертв нет.

Как сообщает Кириленко, до полномасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучались более 200 детей.

"Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни развалины.

В школе не было ни одного военного, никакой военной техники. Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру", - комментирует глава ОГА.

Кириленко также напоминает, что в целом с 24 февраля оккупанты повредили и разрушили 416 учебных заведений Донбасса. В том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.





Напомним, российские оккупанты 17 мая убили еще 7 мирных жителей Донбасса, 6 человек ранены

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