В Донецкой области оккупанты обстреляли Бахмут: повреждены пятиэтажка, частный дом и административное здание
Россияне открыли огонь по жилым кварталам Бахмута, повреждены дома. ОГА призывает дончан эвакуироваться
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Стало известно, что 19 мая российские кафиры открыли огонь по жилым кварталам города Бахмут Донецкой области. В результате обстрела были повреждены пятиэтажка, частный дом и административное здание.
Кроме того, из-под частного дома завалов спасатели получили 6 человек, сейчас их состояние удовлетворительное.
По словам Кириченко, в пятиэтажке уничтожен целый подъезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч - благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг", - отмечает ОГА.
Кириленко призвал всех, кто может, эвакуироваться из Донетчины в более безопасные регионы.
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