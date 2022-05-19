Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Стало известно, что 19 мая российские кафиры открыли огонь по жилым кварталам города Бахмут Донецкой области. В результате обстрела были повреждены пятиэтажка, частный дом и административное здание.

Кроме того, из-под частного дома завалов спасатели получили 6 человек, сейчас их состояние удовлетворительное.

По словам Кириченко, в пятиэтажке уничтожен целый подъезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч - благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг", - отмечает ОГА.

Кириленко призвал всех, кто может, эвакуироваться из Донетчины в более безопасные регионы.

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