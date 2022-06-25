Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме.

"Оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов - есть погибшие и раненые. Полиция задокументировала 20 вражеских ударов. Разрушения получили 25 гражданских объектов - 22 жилых дома, железнодорожная подстанция, производственный цех и автомобиль", - отметили в пресс-службе.

Под вражеский обстрел попали Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Украинский, Торецк, Гродовка и Нью-Йорк, села Карловка, Богдановка, Первомайское, Южное, Хромово.

Россияне наносили авиаудары по Донетчине, обстреливали ракетами ЗРС "С-300", "градами", "ураганами", артиллерией, танками.

На местах обстрелов работала полиция, изъявшая доказательства военных преступлений России. Правоохранители и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

24 июня армия РФ обстреляла Константиновку, Райгородок и Максимилиановку. Известно, что три человека погибли, еще один - получил ранения.

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