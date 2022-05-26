В Донецкой области оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в течение суток: есть погибшие и раненые мирные жители
25 мая российские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов. 27 гражданских объектов: школа, оздоровительные учреждения, железнодорожная инфраструктура и жилье – разрушены. Погибли мирные жители, также есть раненые
Об этом информирует в телеграмме Национальная полиция .
Враг нанес удар по - Авдеевке, Покровске, Бахмуту, Славянску, Марьинке, Николаевке, Святогорске, Лимане, Южном, Большой Новоселке, Райгородке, Сидоровом и Времовце.
Разрушены 27 объектов гражданской инфраструктуры – жилые дома, школа, оздоровительное учреждение и железнодорожные связи.
Оккупанты РФ избивали из ракетных комплексов "Искандер", реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", тяжелой артиллерии и танков.
Среди мирного населения погибли и ранены.
"На местах обстрелов работала полиция, все преступления РФ задокументированы. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
- За день 25 мая в Донецкой области российские преступники убили 4 мирных жителей: 2 в Лимане, 1 в Сидоровом и 1 в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения.
- За день 24 мая в Донецкой области российские преступники убили 12 мирных жителей: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения.
- Напомним, в Луганской области 22 мая россияне повредили более 70 домов, убили человека и ранили еще один. Умер ребенок, раненый раньше.
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