Об этом информирует в телеграмме Национальная полиция .



Враг нанес удар по - Авдеевке, Покровске, Бахмуту, Славянску, Марьинке, Николаевке, Святогорске, Лимане, Южном, Большой Новоселке, Райгородке, Сидоровом и Времовце.



Разрушены 27 объектов гражданской инфраструктуры – жилые дома, школа, оздоровительное учреждение и железнодорожные связи.



Оккупанты РФ избивали из ракетных комплексов "Искандер", реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", тяжелой артиллерии и танков.



Среди мирного населения погибли и ранены.



"На местах обстрелов работала полиция, все преступления РФ задокументированы. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

За день 25 мая в Донецкой области российские преступники убили 4 мирных жителей: 2 в Лимане, 1 в Сидоровом и 1 в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения.

За день 24 мая в Донецкой области российские преступники убили 12 мирных жителей: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения.

Напомним, в Луганской области 22 мая россияне повредили более 70 домов, убили человека и ранили еще один. Умер ребенок, раненый раньше.

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