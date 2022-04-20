В Донецкой области оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов за сутки: погибли мирные жители, есть раненые, разрушены дома, школа, детсад
Захватчики из "градов", танков и тяжелой артиллерии обстреливали 19 апреля в Донецкой области Мариуполь, Авдеевку, Угледар и другие населенные пункты, погибли мирные жители, есть раненые
Об этом сообщила Национальная полиция в телеграм.
"Донетчина: за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, полиция задокументировала военные преступления РФ. В результате ударов погибли мирные жители, есть раненые. Разрушены по меньшей мере 30 гражданских объектов - жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожные пути" , – говорится в сообщении.
За сутки 19 апреля оккупанты обстреливали на донецком направлении Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Марьинку, Краматорск, Новогродовку, Торецк, Николаевку, Благодатное, Орловку, Рубцы, Приволье.
Оккупанты били ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
"Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", – указала Нацполиция.
- Напомним, оккупанты обстреляли Горское, а также жилые дома Новодружеска, перебит газопровод.
- Украина предварительно договорилась с оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя на 20 апреля.
- РФ молчит о предложении обмена гражданских жителей Мариуполя и его защитников.
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