В Донецкой области оккупанты обстреливают мирное население кассетными боеприпасами
Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора
Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области, – информирует Еспресо.TV .
"Враг совершил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка, - говорится в сообщении. - Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы".
Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС выявляют и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.
По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.
"Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам, - говорится в сообщении Нацполиции. - В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами. Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов)".
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