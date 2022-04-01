В Донецкой области официально запретили торговлю алкоголем, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По предварительной информации, соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель Командующего объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко.

"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - комментирует Кириленко.

Как известно, контроль над исполнением распоряжения принадлежит местным военным администрациям и органам местного самоуправления.



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