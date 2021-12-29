В Донецкой области обнаружили застреленного военного-контрактника: САП начала расследование
28 декабря в Мариуполе нашли застреленного солдата контрактной службы
Об этом сообщает пресс-центр САП.
По предварительной информации старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.
Мужчина 1985 года рождения был родом из Запорожья.
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".
Также следствие рассматривает преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
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