В Донецкой области обнаружили застреленного военного-контрактника: САП начала расследование

Об этом сообщает пресс-центр САП.



По предварительной информации старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.



Мужчина 1985 года рождения был родом из Запорожья.



Специализированная антикоррупционная прокуратура начала производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".



Также следствие рассматривает преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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