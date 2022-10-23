Об этом сообщило МВД в телеграме .

В МВД отметили, что Днепровская бригада Нацгвардии неоднократно сбивала разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

"Шутят, что враги научились поставлять металлолом по небу",- отметили в министерстве.

С 24 февраля по 23 октября россияне потеряли 1361 дрон в Украине.

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