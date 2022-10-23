В Донецкой области нацгвардейцы сбили российский дрон
Днепровские нацгвардейцы приземлили разведывательный беспилотник российских захватчиков в Донецкой области
Об этом сообщило МВД в телеграме .
В МВД отметили, что Днепровская бригада Нацгвардии неоднократно сбивала разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.
"Шутят, что враги научились поставлять металлолом по небу",- отметили в министерстве.
- С 24 февраля по 23 октября россияне потеряли 1361 дрон в Украине.
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