В Донецкой области нашли застреленного военного: прокуратура открыла уголовное производство

Об этом сообщает Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере объединенных сил.



В ведомстве отмечают, что 9 января в Донецкой области обнаружили погибшего военного контрактной службы 2003 года, уроженца Кривого Рога на Днепропетровщине.



На место происшествия выехали прокурор, следственно-оперативная группа Покровского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.



По предварительной информации следствия, солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.



Донецкая спецпрокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Следствие рассматривает также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, 28 декабря в Мариуполе обнаружили застреленного солдата контрактной службы.

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