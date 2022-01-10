В Донецкой области нашли застреленного военного: прокуратура открыла уголовное производство
Специализированная прокуратура расследует гибель военного в Донецкой области, тело которого обнаружили 9 января
Об этом сообщает Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере объединенных сил.
В ведомстве отмечают, что 9 января в Донецкой области обнаружили погибшего военного контрактной службы 2003 года, уроженца Кривого Рога на Днепропетровщине.
На место происшествия выехали прокурор, следственно-оперативная группа Покровского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.
По предварительной информации следствия, солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения службы.
Донецкая спецпрокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Следствие рассматривает также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
- Напомним, 28 декабря в Мариуполе обнаружили застреленного солдата контрактной службы.
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