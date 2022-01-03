В Донецкой области нашли мертвым военного, основная версия – самоубийство

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.

"03 января получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что солдат покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из штатного оружия. Кроме этого, рассматриваются версии об умышленном убийстве, доведении до самоубийства и нарушении правил обращения с оружием.



Открыто дело об умышленном убийстве.