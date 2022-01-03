В Донецкой области нашли мертвым военного, основная версия – самоубийство
В Донецкой области обнаружили мертвым механика-водителя медпункта первого механизированного батальона одной из частей
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.
"03 января получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что солдат покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из штатного оружия. Кроме этого, рассматриваются версии об умышленном убийстве, доведении до самоубийства и нарушении правил обращения с оружием.
Открыто дело об умышленном убийстве.
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