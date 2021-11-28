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В Донецкой области нардеп от ОПЗЖ совместно с "титушками" устроил мордобой с мэром от "За будущее" и депутатами горсовета

28 ноября, 2021 воскресенье
08:00
Общество Руслан Суков (на трибуне) и Владимир Мороз

Сессия городского совета в Селидово Донецкой области, которая проводилась в пятницу, 26 ноября 2021 года, переросла в массовую драку со сломанными челюстями и вызовом полиции

Во время сессии горсовета подрались народный депутат Владимир Мороз (ОПЗЖ) и и. городского головы, секретарь Руслан Суков ( "за будущее»), рассказывает местное информационное агентство Вовремя .

Поводом для конфликта стало голосование за проект решения об отказе продлить городской организации инвалидов срок договора аренды коммунального имущества.

Против такого решения выступил присутствовавший на сессии народный депутат от ОПЗЖ Владимир Мороз. Однако секретарь горсовета Руслан Суков пытался продолжить голосование за проект решения, несмотря на выступление нардепа.

В соревновании за микрофон между Суковым и Морозом произошла толчея. Почти сразу к чубанине присоединились и другие представители депутатского корпуса, в частности брат Руслана Сукова Артур Суков (тоже от партии "За будущее") и бывший мэр города Виталий Нешин. Также среди участников драки был мужчина, назвавшийся "помощником народного депутата".


Вскоре конфликт перерос в настоящую массовую драку. Разнимать ее участников приехали сотрудники полиции.

Артуру Сукову потребовалась медицинская помощь. Мужчину со сломанной челюстью отправили в больницу Днепра.

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"Отметим, что конфликтная ситуация в горсовете Селидового возникла уже давно и набрала новые обороты после того, как по инициативе секретаря горсовета Руслана Сукова депутаты отправили в отставку избранного мэра Виталия Нешина. После этого в Селидовскую ОТГ начали активно наведываться представители политсилы" Оппозиционная платформа – за жизнь", представителем которой является Виталий Нешин", - отмечает ИА "Вовремя".

"Они пытались сорвать сессию и показать, что они здесь хозяева. Потом один из "титушек", как потом оказалось - помощник нардепа, подошел к нашему Артуру Сукову, когда тот разговаривал с Морозом, и со стороны, тот даже не видел, несколько раз ударил его в челюсть.В результате у Артура перелом челюсти и сломана надбровная кость в двух местах.Другой помощник нардепа сломал руку депутату горсовета Татьяне Мухаметвалиевой, несмотря на то, что она женщина", - рассказал и.о. городского головы Селидово.

При этом в ОПЗЖ по поводу инцидента заявили , что в Селидовом "народный депутат Владимир Мороз вместе с депутатами от ОПЗЖ заблокировали принятие местными властями в лице Руслана Сукова незаконного решения, которым у представителей городской общественной организации людей с инвалидностью отобрали бы часть помещений для их дальнейшей сдачи в аренду".


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