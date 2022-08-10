В Донецкой области начинает действовать особый режим движения транспорта. Подробности
С 11 августа на территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспорта на период действия военного положения
Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, информирует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
С завтрашнего дня в Донецкой области запрещено:
- без разрешения вывоз из области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны, – экскаваторов, тягачей, тралов;
- въезжать и перемещаться транспорту, который везет алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе для реализации, кроме лекарств и дезинфицирующих средств.
Ограничения будут действовать во время военного положения.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей", – подчеркнул Кириленко.
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