В Донецкой области начинает действовать особый режим движения транспорта. Подробности

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, информирует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

С завтрашнего дня в Донецкой области запрещено:

без разрешения вывоз из области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны, – экскаваторов, тягачей, тралов;

въезжать и перемещаться транспорту, который везет алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе для реализации, кроме лекарств и дезинфицирующих средств.

Ограничения будут действовать во время военного положения.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей", – подчеркнул Кириленко.

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