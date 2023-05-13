В Донецкой области начался художественный проект "Культурный фронт"
В Донецкой области стартовал художественный проект "Культурный фронт" для эмоциональной поддержки жителей региона
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.
Целью проекта является предоставление современных культурных услуг, преимущественно в районах, где культурные объекты были разрушены или повреждены. Это было создано для улучшения психологического и эмоционального состояния жителей, нуждающихся в духовной разгрузке.
"12 мая 2023 года в рамках проекта в Донецкую область посетила концертная бригада Национального академического драматического театра им. Ивана Франко - народный артист Украины Анатолий Гнатюк, заслуженный артист Украины Алексей Паламаренко и заслуженный артист Украины Андрей Романий. Артисты посетили населенные пункты: с. Рубцы с. Новоселовка Лиманской общины", - говорится в сообщении.
Фото: Министерства культуры и информационной политики
На творческом мероприятии присутствовали жители общины. Программа концерта была наполнена музыкальными композициями, украинскими песнями, интересными театральными баснями из жизни актеров и авторской поэзией Алексея Паламаренко.
Фото: Министерства культуры и информационной политики
Проект "Культурный фронт" проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Донецкой облгосадминистрации.
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