В Донецкой области начался художественный проект "Культурный фронт"

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Целью проекта является предоставление современных культурных услуг, преимущественно в районах, где культурные объекты были разрушены или повреждены. Это было создано для улучшения психологического и эмоционального состояния жителей, нуждающихся в духовной разгрузке.

"12 мая 2023 года в рамках проекта в Донецкую область посетила концертная бригада Национального академического драматического театра им. Ивана Франко - народный артист Украины Анатолий Гнатюк, заслуженный артист Украины Алексей Паламаренко и заслуженный артист Украины Андрей Романий. Артисты посетили населенные пункты: с. Рубцы с. Новоселовка Лиманской общины", - говорится в сообщении.

Фото: Министерства культуры и информационной политики

На творческом мероприятии присутствовали жители общины. Программа концерта была наполнена музыкальными композициями, украинскими песнями, интересными театральными баснями из жизни актеров и авторской поэзией Алексея Паламаренко.

Фото: Министерства культуры и информационной политики

Проект "Культурный фронт" проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Донецкой облгосадминистрации.