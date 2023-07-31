Об этом информирует Минэнерго .

Трое работников шахты ПрАТ "Шахтоуправление "Покровское"" пропали во время неожиданного взрыва газа и угля вчера вечером.

Сообщается, что после нескольких часов аварийно-спасательных работ обнаружили шахтеров. Они не выжили. Среди них были машинист Харин В.М., проходчики Федоренко А.О. и Ночка Е.В.

Причины аварии устанавливаются.