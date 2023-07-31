В Донецкой области на шахте произошел выброс газа и угля, погибли трое рабочих
В воскресенье, 30 июля, в Донецкой области погибли трое шахтеров в результате взрыва газа и угля. Среди них машинист и проходчики
Об этом информирует Минэнерго .
Трое работников шахты ПрАТ "Шахтоуправление "Покровское"" пропали во время неожиданного взрыва газа и угля вчера вечером.
Сообщается, что после нескольких часов аварийно-спасательных работ обнаружили шахтеров. Они не выжили. Среди них были машинист Харин В.М., проходчики Федоренко А.О. и Ночка Е.В.
Причины аварии устанавливаются.
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