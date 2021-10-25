В Донецкой области на базе роты полиции нашли арсенал оружия

Об этом передает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР раскрыли большой арсенал оружия и боеприпасов в селе Тоненькое Донецкой области. Злоумышленники незаконно обустроили схрон на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Нацполиции из Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы.

"По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи", - говорится в сообщении.

В частности изъято 133 пакета с предметами, внешне похожими на:

выстрелы гранатометные различной модификации - 89 ед.

реактивные противотанковые гранаты различной модификации - 178 ед.

ручные гранаты различных модификаций -336 ед.

запалы - 329 ед.

а также примерно 56 тыс. патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин, дымовые шашки.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос назначения соответствующих судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



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