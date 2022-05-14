В Донецкой области может исчезнуть газ, - мэр Краматорска
Жителей Донецкой области призвали готовиться к возможному прекращению поставок газа
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook .
"Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий РФ существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - отметил глава города.
По его словам, на оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыты один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод. Он добавил, что идет поиск решения проблемы.
"С целью поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию аналогичной получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа", - подытожил Гончаренко.
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