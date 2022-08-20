В Донецкой области люди кооперируются, чтобы пережить зиму в частных домах, - депутат горсовета Дружковки
В Донецкой области люди ищут дрова и уголь, покупают буржуйки, чтобы перезимовать
Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.
"Вся власть, ОВА, городские военные администрации пытаются объяснить людям, что перезимовать в многоэтажках, потому что газ не будет подключен. Канализация и водоснабжение не будут функционировать", - сказал он.
По словам депутата, становится очевидным, что с многоэтажек нужно уезжать.
"Люди начали кооперироваться, договариваться, чтобы перезимовать где-то в частных домах. Они пытаются найти дрова, уголь, отстраивают разрушенные печи, покупают буржуйки. Все рассчитывают, что будет светло, потому что если его не будет - это совсем катастрофа", - отметил Довбня.
Он рассказал, как готовятся в городах к отопительному сезону, которого не будет.
"В Славянске сливается полностью вода из систем, у нас в Дружковке фактически тоже. Подготовка для того, чтобы зимовать без газа и теплоснабжения проводится", - подытожил депутат.
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