Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

"Вся власть, ОВА, городские военные администрации пытаются объяснить людям, что перезимовать в многоэтажках, потому что газ не будет подключен. Канализация и водоснабжение не будут функционировать", - сказал он.

По словам депутата, становится очевидным, что с многоэтажек нужно уезжать.

"Люди начали кооперироваться, договариваться, чтобы перезимовать где-то в частных домах. Они пытаются найти дрова, уголь, отстраивают разрушенные печи, покупают буржуйки. Все рассчитывают, что будет светло, потому что если его не будет - это совсем катастрофа", - отметил Довбня.

Он рассказал, как готовятся в городах к отопительному сезону, которого не будет.

"В Славянске сливается полностью вода из систем, у нас в Дружковке фактически тоже. Подготовка для того, чтобы зимовать без газа и теплоснабжения проводится", - подытожил депутат.