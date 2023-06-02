В Донецкой области из-за российского обстрела загорелись две 9-этажки: погиб человек, спасены 22 жителя
В пятницу, 2 июня, российские войска нанесли террористический удар по Торецку Донецкой области
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате российских обстрелов Торецку возникли пожары квартир в двух 9-этажных домах.
"С 3 по 9 этажа в двух подъездах одного из 9-этажных домов, а также квартиры со 2 по 9 этажа соседнего здания. В настоящее время пожар ликвидирован на общей площади 2270 кв. м", - пишет ГСЧС.
Спасатели спасли 22 человека, эвакуированы 7 человек. В частности, спасен ребенок с ограниченными физическими возможностями.
В одной из квартир обнаружено тело погибшего.
- За прошедшие сутки российская армия атаковала по меньшей мере 10 украинских регионов . В результате атаки погибли и ранены.
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