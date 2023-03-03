В Донецкой области из-за российских обстрелов повреждены электросети

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20-й день подряд и пока не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня и полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом", - говорится в сообщении.

Сетевых ограничений в регионах Украины нет, однако в Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.