В Донецкой области из-за российских обстрелов повреждены электросети
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует, однако в Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20-й день подряд и пока не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня и полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом", - говорится в сообщении.
Сетевых ограничений в регионах Украины нет, однако в Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.
- 2 марта в Минэнерго сообщили, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте , в системе – профицит мощности.
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