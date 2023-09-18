В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки
В результате обстрелов обесточивались две шахты в Торецке, из-за чего горняки были заблокированы под землей. Шахтеров уже вывели на поверхность, ремонтные работы продолжаются
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"На Донетчине из-за обстрела повреждена воздушная линия электропередачи 110 кВ, из-за чего обесточивались потребители в городе Торецк и две шахты. В одной из них на момент потери питания под землей находились шахтеры, которых удалось вывести на поверхность. Ремонтные работы по восстановлению линии продолжаются", – говорится в сообщении.
Также без света остается часть потребителей в пяти областях: Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской.
"Из-за артиллерийских обстрелов в Николаевской области повреждено несколько воздушных линий разного класса напряжения. В настоящее время все потребители заживлены, ремонт работы по восстановлению линий продолжается", - рассказали в ведомстве.
В то же время в Херсоне за выходные заживили часть потребителей, которые были без света в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления. В настоящее время обесточенными остаются около 5,5 тыс. абонентов.
В настоящее время поколение полностью покрывает потребности потребителей в Украине.
- Ранее стало известно, что в Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян. Однако применять эти графики не планируют.
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