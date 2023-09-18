В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"На Донетчине из-за обстрела повреждена воздушная линия электропередачи 110 кВ, из-за чего обесточивались потребители в городе Торецк и две шахты. В одной из них на момент потери питания под землей находились шахтеры, которых удалось вывести на поверхность. Ремонтные работы по восстановлению линии продолжаются", – говорится в сообщении.

Также без света остается часть потребителей в пяти областях: Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской.

"Из-за артиллерийских обстрелов в Николаевской области повреждено несколько воздушных линий разного класса напряжения. В настоящее время все потребители заживлены, ремонт работы по восстановлению линий продолжается", - рассказали в ведомстве.

В то же время в Херсоне за выходные заживили часть потребителей, которые были без света в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления. В настоящее время обесточенными остаются около 5,5 тыс. абонентов.

В настоящее время поколение полностью покрывает потребности потребителей в Украине.