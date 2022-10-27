В Донецкой области главы военных администраций подписали распоряжение о начале отопительного сезона, - глава Славянской ВА Лях
Вадим Лях, глава Славянской городской военной администрации, сообщил, что в город возвращается больше людей, чем уезжает, потому что есть определенные предпосылки и тепло одна из них, но еще рано спешить возвращаться
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Большая работа, проведенная по восстановлению газоснабжения в Донецкой области, дала свои результаты. Уже подписаны распоряжения главами военных администраций о начале отопительного сезона. Процесс начался с частного сектора и в некоторых микрорайонах появились газ и тепло. По информации от облгаза известно, что до 3 ноября в частном секторе все абоненты будут подключены. Однако несколько сложнее идет подключение многоэтажек. Я считаю, что за месяц мы все-таки справимся", - пояснил глава Славянской городской военной администрации.
Вадим Лях отметил, что преимущественно продолжается подключение к газу и теплу тех районов, где есть электронапряжение и неперегруженные сети.
"Эвакуация из Славянска продолжается, несмотря на то, что в город возвращается больше людей, чем уезжает, потому что есть определенные предпосылки и тепло одно из них. Но я призываю людей еще не спешить возвращаться в город, поэтому еще опасно из-за бои в Торском, под Бахмутом, также ночью обстреляли Краматорск. К счастью, Славянск уже больше недели без обстрелов", - отметил Лях.
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