Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Большая работа, проведенная по восстановлению газоснабжения в Донецкой области, дала свои результаты. Уже подписаны распоряжения главами военных администраций о начале отопительного сезона. Процесс начался с частного сектора и в некоторых микрорайонах появились газ и тепло. По информации от облгаза известно, что до 3 ноября в частном секторе все абоненты будут подключены. Однако несколько сложнее идет подключение многоэтажек. Я считаю, что за месяц мы все-таки справимся", - пояснил глава Славянской городской военной администрации.



Вадим Лях отметил, что преимущественно продолжается подключение к газу и теплу тех районов, где есть электронапряжение и неперегруженные сети.



"Эвакуация из Славянска продолжается, несмотря на то, что в город возвращается больше людей, чем уезжает, потому что есть определенные предпосылки и тепло одно из них. Но я призываю людей еще не спешить возвращаться в город, поэтому еще опасно из-за бои в Торском, под Бахмутом, также ночью обстреляли Краматорск. К счастью, Славянск уже больше недели без обстрелов", - отметил Лях.

13 октября в Славянске Донецкой области начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках.

16 октября из Киева в Ниццу отправился автобус с жителями Славянского общества