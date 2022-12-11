В Донецкой области гауляйтеры передали российской армии всю коммунальную технику
Оккупационные власти "ДНР" передали всю коммунальную технику на нужду российской армии
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом, по факту была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ. При этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка", - пишут в Центре.
- 4 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области известно о случаях, когда оккупанты раздавали повестки в очередях за водой.
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