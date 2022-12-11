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Главная война с Россией В Донецкой области гауляйтеры передали российской армии всю коммунальную технику

В Донецкой области гауляйтеры передали российской армии всю коммунальную технику

11 декабря, 2022 воскресенье
01:26
война с Россией Денис Пушилин

Оккупационные власти "ДНР" передали всю коммунальную технику на нужду российской армии

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом, по факту была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ. При этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка", - пишут в Центре.

  • 4 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области известно о случаях, когда оккупанты раздавали повестки в очередях за водой.

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