В Донецкой области эвакуировали всех детей из 30 населенных пунктов
В Донецкой области из 30 населенных пунктов эвакуировали всех детей - речь идет о 229 людях. В частности, детей эвакуировали из Бахмута и Угледара
Об этом сообщила заместитель главы ОВА Юлия Костюнина в комментарии Общественному .
Список населенных пунктов области, из которых вывезли всех детей:
- Волновахский район – Угледар, Пречистовка;
- Бахмутский район - Бахмут, Ивановское, Хромово, Федоровка, Миньковка, Голубовка, Приволье, Раздолевка, Часов Яр, Железное;
- Покровский район – село Константиновка, село Красногоровка, Максимилиановка, Орловка, Первомайское, Нетайлово, Бердичи, Новокалиново, Новопокровское, Новобахмутовка;
- Краматорский район – Иванополье, Николаевка, Подольское, поселок Ямполь, Торское, Заречное, Тихоновка, Васютинское.
По словам Костюниной, всего из этих населённых пунктов эвакуировали 229 детей.
Эвакуация детей из Донецкой области: что известно
В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
5 августа из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуировали 130 детей.
28 августа начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил , что в прифронтовых населенных пунктах области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.
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