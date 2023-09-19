В Донецкой области эвакуировали всех детей из 30 населенных пунктов

Об этом сообщила заместитель главы ОВА Юлия Костюнина в комментарии Общественному .

Список населенных пунктов области, из которых вывезли всех детей:

Волновахский район – Угледар, Пречистовка;

Бахмутский район - Бахмут, Ивановское, Хромово, Федоровка, Миньковка, Голубовка, Приволье, Раздолевка, Часов Яр, Железное;

Покровский район – село Константиновка, село Красногоровка, Максимилиановка, Орловка, Первомайское, Нетайлово, Бердичи, Новокалиново, Новопокровское, Новобахмутовка;

Краматорский район – Иванополье, Николаевка, Подольское, поселок Ямполь, Торское, Заречное, Тихоновка, Васютинское.

По словам Костюниной, всего из этих населённых пунктов эвакуировали 229 детей.

Эвакуация детей из Донецкой области: что известно

В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.

5 августа из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуировали 130 детей.

28 августа начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил , что в прифронтовых населенных пунктах области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.