Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 6 декабря.

Факт дезертирства был выявлен в районе населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области.

Всего дезертировал 21 человек, среди этих военных 13 были завербованы в местах лишения свободы.

По данным Генштаба, командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены.

6 декабря в Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb