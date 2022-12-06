В Донецкой области дезертировали два десятка российских военных, всех их уничтожили, - Генштаб
В Генштабе рассказали, что 30 ноября в Донецкой области дезертировал 21 вражеский солдат, среди них 13 - из мест лишения свободы. Все они были уничтожены
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 6 декабря.
Факт дезертирства был выявлен в районе населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области.
Всего дезертировал 21 человек, среди этих военных 13 были завербованы в местах лишения свободы.
По данным Генштаба, командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены.
- 6 декабря в Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета.
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