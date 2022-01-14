В Донецкой области детям подарили новогоднюю сказку и познакомили с подземным миром соляных шахт

Эта шахта является одним из крупнейших месторождений соли в мире. Акцию – “Рождественский караван сказок” для малышей из прифронтовых городков уже не первый год организуют военные. Ежегодно к поздравлениям малыша приобщается и корпорация АТБ.

“Больше всего благодарим представителей бизнеса, в частности корпорации АТБ, что сейчас, в непростых условиях для Украины, мы смогли поздравить сегодня три тысячи детей в зоне столкновения, подарить детям праздник. Сегодня меценаты делают полезное и важное – это уникальная формула спасения Украины”, - говорит координатор акции Борис Кутовой.

Кроме сладких подарков от социально ответственного бизнеса, дети получили еще и массу положительных эмоций от новогоднего спектакля в исполнении Черниговского кукольного театра имени Довженко. Для детей, которые уже восьмой год встречают новый год в условиях войны – такие мероприятия крайне важны, рассказывают педагоги. Ведь обстрелы не прекращаются даже несмотря на объявленное перемирие, и местные детишки лишены беззаботного детства. Особенно те, которые еще и лишены родительской опеки и растут в социально незащищенных семьях или имеют инвалидность.

“У нас детки у большинства являются сиротами, они болеют. Большая благодарность корпорации АТБ за то, что они поддерживают детей. Для них это большая радость", – делится впечатлениями учитель-дефектолог Оксана Мишина.

Акция проходит до 15 января. Посмотреть спектакль и получить сладкие подарки смогли более трех тысяч детей. В компании уверяют – всегда рады поддержать доброе дело и помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Именно для этого еще в 2017 году был создан собственный Всеукраинский благотворительный фонд АТБ, целью которого является помощь социально незащищенным слоям населения, воинам ООС, детям и пенсионерам.

