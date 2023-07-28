В Донецкой области десятки россиян отказались выполнять боевые задания: частично вывели из строя технику

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", - пишет Генштаб.

Около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии РФ отказались выполнять боевые задания в районе села Старомайорское Донецкой области. Террористы частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Исрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое и Охримовка на Харьковщине.

и направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Исрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое и Охримовка на Харьковщине. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезному, Двуречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области.

направлении враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезному, Двуречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении террористы нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

направлении террористы нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавили в ВСУ.

Убитые россияне. Удары ВСУ по террористам

Украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага.