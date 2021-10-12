В Донецкой области будут судить "депутата" так называемой ДНР

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Донецкая областная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении "депутата" так называемой ДНР.

Так, в ходе расследования было установлено, что 53-летний мужчина с ноября 2018 года и по настоящее время, будучи "депутатом народного совета ДНР" участвовал в массовых мероприятиях оккупантов в Донецкой области. Он вел агитацию среди местных жителей о так называемой легитимности псевдореспублики.

Также обвиняемый проводит активную "агитационно-разъяснительную" работу по действиям официальных властей Украины как враждебным и неприемлемым.

Прокуратура направила в Селидовский городской суд обвинительный акт для рассмотрения уголовного дела по существу. Подозреваемый находится на временно оккупированной территории Донецкой области, поэтому судить его будут заочно. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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