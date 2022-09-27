В Донецкой области армия РФ за сутки убила троих мирных жителей

Об этом информирует в телеграме глава ОГА Павел Кириленко .

"За 26 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: двоих в Бахмуте и одного в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", - пишет Кириленко.

В настоящее время невозможно назвать точные данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 890 человек, ранены - 2257.