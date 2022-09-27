В Донецкой области армия РФ за сутки убила троих мирных жителей
25 сентября в Донецкой области от рук российских захватчиков погибли трое мирных жителей, еще тринадцать получили ранения
Об этом информирует в телеграме глава ОГА Павел Кириленко .
"За 26 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: двоих в Бахмуте и одного в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", - пишет Кириленко.
В настоящее время невозможно назвать точные данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 890 человек, ранены - 2257.
- В течение ночи на 25 сентября российские войска обстреливали гражданские объекты по всем линиям фронта в Донецкой области.
- Глава ОГА Павел Кириленко сообщил , что в Донецкой области за 25 сентября погибли трое мирных жителей, еще одиннадцать получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное