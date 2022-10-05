В Донецкой области 4 октября россияне убили одного человека, еще 6 ранили
В Донецкой области 4 октября оккупанты убили одного гражданского, ранили 6. В Святогорске эксгумировали тела 4 погибших
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - на станции Майорск в Зайцево. Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских", - подчеркнул он.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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