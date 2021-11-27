В Донецкой области 28-летнего парня оштрафовали на 17 850 грн за самодельный COVID-сертификат
По настоянию прокуроров Покровской окружной прокуратуры Марьинским районным судом мужчина осужден за подделку и использование заведомо подложного официального документа (ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины)
Прокуроры в суде доказали, что в октябре 2021 года 28-летний житель одного из сел Покровского района нашел в сети Интернет бланк Международного свидетельства о вакцинации/профилактике от коронавирусной болезни COVID-19. Вписав в псевдодокумент собственные анкетные и паспортные данные, мужчина распечатал его на цветном принтере и поставил в нем подпись от имени врача, приводит подробности отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.
Правонарушитель использовал поддельный бланк при покупке билета на автобус сообщением "Курахово-Днепр".
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Во время проверки пассажиров на наличие сертификатов невакцинированный владелец "свидетельства" был разоблачен правоохранителями.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одной тысячи пятидесяти тысяч необлагаемых налогои минимумов, что составляет 17 850 грн.
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