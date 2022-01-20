В Донецкой области 17 населенных пунктов остались без воды

Об этом сообщает пресс-служба "Компании "Вода Донбасса".



Отмечено, что в Донецкой области без воды остались города Дружковка, Константиновка, а также 15 поселков. Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.



"Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Зоря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка", - говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что будет сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

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