Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области", - отметил Кириленко.

Погибшие были жителями Константиновки и Горняка.

Всего с начала полномасштабного вторжения россиян в Донецкой области погиб 491 гражданский, а ранено 1264 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, ведь точное количество их пока что установить невозможно).