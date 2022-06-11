В Донецкой области 10 июня россияне убили 2 мирных людей, семеро ранены
В результате обстрелов россиян в Донецкой области в течение 10 июня погибли двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области", - отметил Кириленко.
Погибшие были жителями Константиновки и Горняка.
Всего с начала полномасштабного вторжения россиян в Донецкой области погиб 491 гражданский, а ранено 1264 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, ведь точное количество их пока что установить невозможно).
- За вчера, 9 июня, российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области.
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