В Донецкой области 1 ноября начнется отопительный сезон, - ОВА

Об этом Кириленко заявил в эфире телемарафона.

"К отопительному сезону мы подходим с газоснабжением области, если бы сложно не было в Донецкой области. 1 ноября мы рассчитываем подавать тепло в частный сектор, критическую инфраструктуру и в 15 громадах в многоквартирные дома", - сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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