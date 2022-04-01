В Донецкой области 1 апреля в результате российских обстрелов погибли 7 человек, - Павел Кириленко
Российские войска продолжают убивать гражданских на Донбассе
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них трое детей. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области", - пишет Павел Кириленко.
Также он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - отмечает глава Донецкой ОГА.
- Оккупанты из минометов обстреляли правоохранителей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Марьинки в Донецкой области, пострадавших в результате действий россиян нет
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