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Главная война с Россией В Донецкой и Луганской областях за сутки украинские воины отбили 12 российских атак, уничтожили 6 танков, 5 артсистем, 22 единицы бронированной техники и 8 – автомобильной

В Донецкой и Луганской областях за сутки украинские воины отбили 12 российских атак, уничтожили 6 танков, 5 артсистем, 22 единицы бронированной техники и 8 – автомобильной

3 мая, 2022 вторник
07:12
война с Россией

В течение суток на территории Донецкой и Луганской областей российские войска понесли значительные потери, а во временно оккупированных россиянами городах и селах развивается движение сопротивления

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба ВСУ на 06:00 3 мая, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врагов, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Также россияне несут потери на других направлениях, а во временно занятых агрессором городах и селах развивается и распространяется движение сопротивления.

Чтобы восполнить значительные потери техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины, по данным Генштаба, в городе Богучаре Воронежской области в период с 27 апреля по 2 мая сняли с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Их отправили на временно занятые русскими войсками украинские территории.

На Донецком направлении россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной, чтобы продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Слобожанском направлении россияне продолжили обстрелы Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении активно обстреливали войска ВСУ.

За сутки на Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Также не зафиксированы активные боевые действия россиян на Южнобужском направлении, хотя здесь продолжались обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии столкновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

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