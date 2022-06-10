В Донецкой и Луганской областях украинские войска отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил ВСУ в течение 10 июня отразили 14 атак врага в Донецкой и Луганской областях, на двух локациях продолжаются бои
Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.
В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; склад с боеприпасами.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
По данным группировки ОС, вдоль всей полосы обороны российские войска используют по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем.
Кроме того, оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
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