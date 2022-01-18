В Донецкой и Черновицкой областях зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

Об этом сообщает Укринформ.

"В январе в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины были отправлены образцы от 30 человек. Из них 14, а это почти половина, были обнаружены как новый штамм, но остальные - это был штамм "Дельта"… То есть 14 подтвержденных случаев – это "Омикрон", – сообщил представитель департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

В то же время главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко сообщила, что в Черновицкой области до сих пор циркулирует штамм "Дельта". Однако образцы, отобранные 5-6 января, показали, что "Омикрон" также распространяется по региону.

"Да, из 30 образцов, направленных на исследования в Киев, в 16 обнаружили новый вариант вируса. Остальные, 14 образцов, содержали штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Представитель департамента здравоохранения Донецкой ОГА Педенко отметил, что исследования нового штамма пока продолжаются, однако уже известно, что инкубационный период "Омикрона" в среднем составляет трое суток, и это меньше, чем у штамма "Дельта". Кроме того, уже установлено, что у большинства больных новым штаммом есть следующие симптомы: насморк, головная боль, усталость, а также наблюдается чихание и боль в горле.

Педенко подчеркнул, что в самой большой опасности находятся те, кто не прошел, по крайней мере, базовый курс вакцинации против COVID-19.

Напомним, первый случай штамма "Омикрон" в Украине был зафиксирован 18 декабря 2021 года.

"Омикрон" обнаружили в Киеве . Впоследствии новый штамм подтвердили в Житомирской области у двух непривитых женщин, вернувшихся из Италии.

10 января в Одессе зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса.

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