В Донецке задавили пропагандиста Дубового, коллаборант Губарев обвинил командира оккупантов

Об этом сообщает российское РИА Новости.

"Военном Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка. Как рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Дубовый пошел за цветами, его сбила машина", - говорится в сообщении.

Известно, что изменнику было 56 лет. Россияне пишут, что за время "служения" оккупантам он успел поучаствовать "во всех боях "Новороссии", кроме Дебальцевской операции (из-за ранения в аэропорту)".

В последнее время Дубовой занимался распространением российской пропаганды как "военкор "ДНР".

Дубовой был главным редактором так называемой газеты Голос Народа - Голос Республики - издание террористов ДНР. Он, в частности, освещал деятельность подразделения погибшего боевика Арсена Павлова с позывным "Моторолом".

Новость о гибели пропагандиста прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский :

"В центре Донецка погиб пропагандист "ДНР" Геннадий Дубовой. До войны был донецким журналистом, затем стал военкором, разжигал ненависть, призывал к войне и убийствам украинцев, прославлял Моторолу и других людоедов и вырожденцев. Погиб Дубовой в лучших традициях профессиональных. машиной российские военные, прямо в самом центре, перед зданием ОГА, на перекрестке ул.Артема и бульвара Шевченко, боролся с бандеровцами, а в результате был размазан по асфальту "освободителями", которые носятся центром города на заграничных скоростях и регулярно давят людей. да у них всегда".

Как сообщил сепаратист Павел Губарев, пропагандиста Дубового в центре Донецка задавил командир комендантского полка так называемой ДНР Вячеслав Сниткин.