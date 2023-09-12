В Донецке задавили пропагандиста Дубового, коллаборант Губарев обвинил командира оккупантов
Во временно оккупированном Донецке сбили насмерть пропагандиста Геннадия Дубового, местные коллаборанты обвиняют командира оккупантов
Об этом сообщает российское РИА Новости.
"Военном Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка. Как рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Дубовый пошел за цветами, его сбила машина", - говорится в сообщении.
Известно, что изменнику было 56 лет. Россияне пишут, что за время "служения" оккупантам он успел поучаствовать "во всех боях "Новороссии", кроме Дебальцевской операции (из-за ранения в аэропорту)".
В последнее время Дубовой занимался распространением российской пропаганды как "военкор "ДНР".
Дубовой был главным редактором так называемой газеты Голос Народа - Голос Республики - издание террористов ДНР. Он, в частности, освещал деятельность подразделения погибшего боевика Арсена Павлова с позывным "Моторолом".
Новость о гибели пропагандиста прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский :
"В центре Донецка погиб пропагандист "ДНР" Геннадий Дубовой. До войны был донецким журналистом, затем стал военкором, разжигал ненависть, призывал к войне и убийствам украинцев, прославлял Моторолу и других людоедов и вырожденцев. Погиб Дубовой в лучших традициях профессиональных. машиной российские военные, прямо в самом центре, перед зданием ОГА, на перекрестке ул.Артема и бульвара Шевченко, боролся с бандеровцами, а в результате был размазан по асфальту "освободителями", которые носятся центром города на заграничных скоростях и регулярно давят людей. да у них всегда".
Как сообщил сепаратист Павел Губарев, пропагандиста Дубового в центре Донецка задавил командир комендантского полка так называемой ДНР Вячеслав Сниткин.
- 5 сентября на временно оккупированной территории Луганской области во время спецоперации СБУ взорвали главу "таможни "ЛНР" и агента центрального аппарата ФСБ Юрия Афанасьевского.
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