В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
Во временно оккупированном Донецке из-за переполненных моргов и хранения тел окупантов в неприспособленных для этого местах возникла угроза эпидемической вспышки инфекции
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что неудачные попытки штурмовых действий российских оккупационных войск на украинские позиции обернулись для оккупантов огромными потерями.
По данным украинского подполья, ежедневно сотни россиян доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места. Поэтому тела окупантов составляют в коридорах и во дворах моргов.
"Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела окупантов складывают в коридорах, на улице и в других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения", - отмечает ЦНС.
Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.
"Каждый успешный удар артиллерии – это приближение освобождения наших территорий от захватчиков". - отметили в Центре нацсопротивления.
- Еще в июле украинский Генштаб сообщал, что потери врага выросли, поэтому оккупанты не успевают вывозить тела погибших из моргов. Так в Сватово, что на Луганщине, ощутим трупный запах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное