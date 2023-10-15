В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что неудачные попытки штурмовых действий российских оккупационных войск на украинские позиции обернулись для оккупантов огромными потерями.

По данным украинского подполья, ежедневно сотни россиян доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места. Поэтому тела окупантов составляют в коридорах и во дворах моргов.

"Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела окупантов складывают в коридорах, на улице и в других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения", - отмечает ЦНС.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.

"Каждый успешный удар артиллерии – это приближение освобождения наших территорий от захватчиков". - отметили в Центре нацсопротивления.