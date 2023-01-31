Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 31 января.

"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК Вагнера значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника", - говорится в сообщении.

Также, оккупанты ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка Херсонской области. Там проводятся обыски местных жителей и проверка мобильных телефонов.

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам скопления противника и 2 – по его ЗРК

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов.

Оккупанты за сутки совершили более 20 обстрелов из РСЗО, нанесли 3 авиа- и 3 ракетных удара

Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей.

На других направлениях ситуация следующая:

На Херсонском направлении враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты.

враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопыч, Волфино Сумской области и Лемищино Харьковской области.

противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопыч, Волфино Сумской области и Лемищино Харьковской области. На Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.

враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области. На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области. На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области. На Запорожском направлении под огневым поражением оказались районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

под огневым поражением оказались районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Россиянам не удалось перекрыть трассу, по которой идет обеспечение ВСУ в Бахмуте.

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