В Донецке вагнеровцы болеют особо опасными инфекциями из-за ненадлежащих санитарных условий, – Генштаб
В Донецке вагнеровцы болеют опасными инфекциями из-за плохих санитарных условий, а в Херсонской области россияне усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 31 января.
"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК Вагнера значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника", - говорится в сообщении.
Также, оккупанты ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка Херсонской области. Там проводятся обыски местных жителей и проверка мобильных телефонов.
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам скопления противника и 2 – по его ЗРК
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов.
Оккупанты за сутки совершили более 20 обстрелов из РСЗО, нанесли 3 авиа- и 3 ракетных удара
Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей.
На других направлениях ситуация следующая:
- На Херсонском направлении враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопыч, Волфино Сумской области и Лемищино Харьковской области.
- На Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.
- На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.
- На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.
- На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.
- На Запорожском направлении под огневым поражением оказались районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.
- На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
Россиянам не удалось перекрыть трассу, по которой идет обеспечение ВСУ в Бахмуте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.54
- Актуальное
- Важное