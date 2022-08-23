В Донецке произошел взрыв в "администрации" Пушилина, начался пожар
В Донецке произошел взрыв в так называемой админстрации марионеточного главаря российской террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина
Об этом сообщается в местных телеграмм-каналах, а также в российских пропагандистских СМИ.
Как говорится в сообщении, в Донецке произошел взрыв в так называемой админстрации марионеточного главаря российской террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина.
"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинского обстрела, сообщили в администрации главы ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, в здании начался пожар из-за попадания снаряда", - пишет пропагандистское издание ТАСС .
В местных телеграмм-каналах опубликовали фото с разрушенным зданием.
Также сообщается о "прилете" у здания "МВД" на площади Дзержинского в Донецке.
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