В Донецке оккупанты выгнали бюджетников на принудительный субботник

Как сообщил руководитель "администрации" города Алексей Кулемзин, к осенней уборке города якобы было привлечено более 12 тыс. жителей, информирует Еспресо.TV .



"Расчищено около 800 тыс. м территорий парков и скверов, свыше 2000 тыс. м придомовых территорий, ликвидировано 16 стихийных свалок", - приводит слова коллаборанта портал Восточный вариант .



Вместе с тем в обнародованных из Донецка фотографиях нет подтверждения таким большим показателям (в том числе и по количеству привлеченных к участию людей).



Местные пользователи соцсетей сомневаются в достоверности приведенных Кулемзиным цифр и подчеркивают, что речь шла прежде всего о мобилизованных работниках бюджетной сферы.



Также на опубликованных группировкой "ДНР" фото с субботника видно, что его участники работают без защитных масок.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb