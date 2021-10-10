В Донецке оккупанты выгнали бюджетников на принудительный субботник
Оккупационная "администрация" захваченного российской армией украинского города Донецка в субботу, 9 октября 2021 года, провела общегородской субботник
Как сообщил руководитель "администрации" города Алексей Кулемзин, к осенней уборке города якобы было привлечено более 12 тыс. жителей, информирует Еспресо.TV .
"Расчищено около 800 тыс. м территорий парков и скверов, свыше 2000 тыс. м придомовых территорий, ликвидировано 16 стихийных свалок", - приводит слова коллаборанта портал Восточный вариант .
Вместе с тем в обнародованных из Донецка фотографиях нет подтверждения таким большим показателям (в том числе и по количеству привлеченных к участию людей).
Местные пользователи соцсетей сомневаются в достоверности приведенных Кулемзиным цифр и подчеркивают, что речь шла прежде всего о мобилизованных работниках бюджетной сферы.
Также на опубликованных группировкой "ДНР" фото с субботника видно, что его участники работают без защитных масок.
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