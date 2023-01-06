Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ на фейсбуке.

По имеющейся информации Генштаба, во временно оккупированном Донецке сотрудники военных комиссариатов начали собирать данные о гражданах 2006 года, чтобы поставить их на военный учет.

Из-за большой эффективности работы ВСУ в Старобельске, Луганской области, захватчики усилили административный и контрразведывательный режимы.

"Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", - сообщили в пресс-службе.

В Каховке Херсонской области россияне стремятся запретить оборот украинской гривны, осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных, но и товара, в случае выявления украинских денег.

Защитники Украины сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам концентрации кафиров, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В частности, в течение 5 января украинские военные сбили самолет захватчиков Су-25 и вертолет Ми-8.

Также украинские ракетные войска и артиллерия поразили 2 района сосредоточения живой силы и техники армии РФ.

Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов

В течение суток 5 января ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Спорное, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

За сутки 5 января россияне нанесли 17 авиаударов и совершили 59 обстрелов с РСЗО

В Генеральном штабе напомнили, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли по Украине 17 авиаударов, также захватчики совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.

Ситуация по направлениям

Отмечается, что основные усилия враг сосредоточил на попытках установить контроль над Донбасом: ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Но в Генштабе заявили, что успеха у россиян нет.

Специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок противника на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеский огонь зафиксировали в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого влияния испытали Красногоровку, Авдеевку, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

В Запорожском направлении под огнем оказались Времовка, Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Напомним, ранее командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Силы обороны Украины рассчитывают остановить оккупантов еще на границе Беларуси , в случае повторной попытки наступать на Киев. По вражеским войскам спланирован огонь артиллерии, а граница сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля".

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