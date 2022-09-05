В Донецке оккупанты "мобилизуют" больных из больниц, - Генштаб

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики обнаружили "новый источник" пополнение потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб сообщает о дискриминации российским командованием ушедших воевать коллаборантов по сравнению с россиянами.

"В очередной раз военнослужащие 2-го армейского корпуса (сформированный оккупантами из жителей Луганщины - ред.) отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских части . Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это существенно влияет на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", - сообщает Генштаб ВСУ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb